В Кабардино-Балкарии женщина подарила своего новорожденного сына знакомым

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая подозревается в передаче своего новорожденного ребенка в качестве подарка знакомой супружеской паре. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ в КБР.

Ранее о преступлении не было известно. По версии следствия, передачу ребенка подозреваямая совершила в декабре 2010 года.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жительницы города Нарткала, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 52-летняя жительница региона подарила новорожденного мальчика знакомой супружеской паре, в свидетельство о рождении ребенка были внесены ложные данные.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, сейчас ребенок находится у супругов. Женщина, которая, по предварительным данным, подарила мальчика, воспитывает четверых детей. Следователи продолжают расследование уголовного дела.