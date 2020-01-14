СК просит назначить штраф генералу таможни аэропорта Внуково по делу о контрабанде товаров

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следствие просит Солнцевский суд Москвы прекратить уголовное преследование и оштрафовать бывшего начальника таможни аэропорта Внуково генерал-майора Юрия Шебуняева, объявленного ранее в международный розыск и скрывавшегося за границей два года по делу о контрабанде товаров из Турции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"В Солнцевский суд Москвы направлены материалы в отношении Шебуняева с обвинительным постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что суд либо согласится с постановлением органов дознания и назначит Шебуняеву штраф, либо откажет и вернет дело для составления обвинительного заключения.

В пресс-службе суда подтвердили ТАСС поступление соответствующего ходатайства, уточнив, что дата судебного заседания по его рассмотрению еще не назначена. По словам представителя пресс-службы суда, Шебуняев обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СК РФ по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ФТС в 2017 году возбудило уголовное дело в отношении и. о. заместителя начальника внуковской таможни - начальника таможенного поста аэропорта Внуково Романа Курзенкова, и.о. начальника отдела специальных таможенных процедур Михаила Фаста, заместителя начальника отдела специальных таможенных процедур Алексея Плитина, главного государственного таможенного инспектора Игоря Кудряшова и иных неустановленных должностных лиц внуковской таможни. Четверо сотрудников таможни были арестованы, также был арестован заместитель начальника таможенного поста Внуково Вячеслав Лацких, обвиняемый в превышении должностных полномочий. При этом ММСУТ СК РФ предъявило ушедшему на пенсию генералу Шебуняеву заочно обвинение по ч. 3. ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Он был заочно арестован, объявлен в международный розыск в 2017 году и почти два года скрывался за границей.

По версии следствия, Шебуняев и двое его сообщников - Курзенков и Лацких - совместно с иными неустановленными должностными лицами таможни Внуково организовали канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров через так называемый зеленый коридор таможенного поста аэропорта. Для организации своей деятельности они привлекли еще трех человек из числа сотрудников таможни - Фаста, Плитина и Кудряшова.

В период с 7 января по 3 марта 2016 года 12 пассажирами рейса Стамбул - Москва в нарушение таможенных правил был осуществлен незаконный ввоз коммерческих партий товаров. 4 марта 2016 года Плитин и Кудряшов при осуществлении таможенного контроля беспрепятственно пропустили еще 13 пассажиров вышеназванного рейса, имеющих при себе багаж с товарами турецкого производства, вес которого превышал 50 кг.

В новость были внесены изменения (21:18 мск) — добавлен комментарий суда.