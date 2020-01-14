В селе в Ингушетии выявили махинации с землей на сумму более 90 млн рублей

МАГАС, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура в Ингушетии выявила факт незаконного выделения 231 земельного участка в сельском поселении Али-Юрт стоимостью более 90 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Неустановленные чиновники администрации Назрановского района и села Али-Юрт с 2006 года в течение 10 лет незаконно выдали 231 земельный участок, расположенный в Али-Юрте, кадастровой стоимостью более 90 млн рублей. При этом в администрациях Назрановского района и Али-Юрта постановления, на основании которых готовились вышеуказанные выписки не имеется", - говорится в сообщении.

Как сообщается, госсобственность на эти земельные участки не разграничена, в связи с чем правом распоряжаться этими участками имеет только администрация Назрановского района.

"По результатам проверки прокурором района в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении к уголовной ответственности виновных лиц", - уточняют в ведомстве.