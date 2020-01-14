В Туле задержали подозреваемого по делу о взрыве неизвестного устройства

ТАСС, 14 января. Сотрудники правоохранительных органов в Туле задержали подозреваемого в закладке взрывного устройства, в результате срабатывания которого в ноябре прошлого года пострадал мужчина. Об этом во вторник сообщила ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по Тульской области Юлия Конохович.

"Задержан подозреваемый в покушении на убийство общеопасным способом, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего", - сказала собеседница агентства.

27 ноября 2019 года в Туле во дворе дома №106 на улице Бородина возле припаркованного автомобиля произошел хлопок, предположительно, взрывного устройства. Одного мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом") и по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").