В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следователи СК и прокуратура проводят проверки после смерти в подмосковном поселке ВНИИССОК ребенка, рожденного суррогатной матерью.

Как сообщила ТАСС представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, мальчик, рожденный в декабре 2019 года, находился вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни. "Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж", - сказала Врадий. - По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного". Трое других детей госпитализированы.

Следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню, руководство и менеджера юридической организации по вопросам суррогатного материнства. В компании запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство. "В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Также будет дана правовая оценка законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства", - сказала Врадий.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили ТАСС, что надзорное ведомство также проводит проверку по факту смерти ребенка. "Проведение проверочных мероприятий поручено Одинцовской городской прокуратуре. Надзор за ходом доследственной проверки, проводимой следственным органом, обеспечивается", - сообщили в прокуратуре.