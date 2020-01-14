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В промышленной зоне в Каталонии произошел взрыв

Пострадали не менее четырех человек

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека пострадали во вторник в результате взрыва на территории промышленно-индустриальной зоны в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила газета El Mundo.

Ранее в региональной гражданской обороне подтвердили сведения о взрыве и пожаре. По данным издания, взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в районе населенного пункта Ла Канонха. Инцидент случился на предприятии IQOXE ("Химическая промышленность окиси этилена"). Местонахождение еще двух человек остается неизвестным.

Жителей близлежащих населенных пунктов призвали не открывать двери и окна и оставаться в домах, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва. На месте инцидента работают пожарные расчеты, в районе случившегося прервано движение поездов.

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