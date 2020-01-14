СМИ: военный погиб в результате перестрелки между полицией и разведслужбой в Хартуме

ТАСС, 14 января. По меньшей мере один военнослужащий погиб, еще семь пострадали в результате перестрелки в Хартуме между силами военной полиции и сотрудниками оперативного управления разведывательных служб Судана. Об этом во вторник сообщил арабский телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что бронетехника была введена в столичные районы Кафури и Эр-Рияд. В свою очередь, телеканал Sky News - Arabia информирует, что в настоящее время стрельба в Хартуме продолжается.

По данным телеканалов Al Jazeera и Al Hadath, власти Судана закрыли международный аэропорт Хартума и воздушное пространство страны для полетов.

Еще несколько месяцев назад было объявлено о планах реструктуризации служб безопасности Судана, в рамках которой оперативное управление Службы общей разведки подлежало расформированию, а его аппарат, насчитывающий до 10 тысяч бойцов, должен был быть переведен на службу в армию или Силы быстрого реагирования. Часть персонала предполагалось отправить в отставку по достижении пенсионного возраста с выплатой компенсации. Однако сотрудники управления в знак протеста подняли бунт.