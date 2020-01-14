В Мексике неизвестные открыли огонь в маршрутном такси

МЕХИКО, 15 января. /ТАСС/. Неизвестные преступники во вторник устроили стрельбу в маршрутном такси в муниципалитете Чалько, одном из пригородов столицы Мексики. Жертвами бандитов стали две пассажирки и водитель микроавтобуса, сообщил телеканал Televisa.

На место происшествия прибыли несколько патрулей полиции, однако задержать убийц по горячим следам не удалось.

Официальных сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. По одной из версий, речь может идти о разбойном нападении с целью хищения имущества пассажиров.