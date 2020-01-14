В Калифорнии 26 человек пострадали при сбросе топлива с самолета

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. В Калифорнии 26 человек, включая 17 детей, "незначительно пострадали" во вторник в результате сброса авиационного топлива в районе начальной школы в местечке Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Об этом информировала пожарная служба округа Лос-Анджелес.

По данным пожарных, предположительно, произошел "сброс топлива с самолета, подлетавшего к Международному аэропорту Лос-Анджелеса". В настоящий момент подтверждено, что вещество, попавшее на землю у здания начальной школы, является авиатопливом.

Пожарная служба округа уточнила, что не отдает распоряжение об эвакуации людей из зоны ЧП, которая находится в 24 км от аэропорта Лос-Анджелеса.