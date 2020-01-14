Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета начнется в Киеве 20 января

КИЕВ, 15 января. /ТАСС/. Международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины" в понедельник, 20 января. Об этом после возвращения из Ирана сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Расшифровку черных ящиков сбитого Boeing проведут на Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков", - сказа он в эфире украинского телеканала ТСН. Рувин добавил, что продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК. "Поставлена задача президентом Ирана, чтобы к 19 января все останки передать", - указал эксперт.

Говоря о деталях работы на месте падения самолета, Рувин сообщил, что украинские специалисты в короткие сроки пришли к выводу о попадании в лайнер ракеты. "Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет сбит ракетой <...> Утром должны были дать наш окончательный вердикт, но иранская сторона утром сама признала ракету", - заключил он.

Украинская комиссия вылетела в Тегеран в день катастрофы, к работе на месте падения эксперты приступили на следующий день - 9 января.