Число пострадавших от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом превысило 40 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния) возросло до 44 человек. Об этом сообщила во вторник пожарная служба округа Лос-Анджелес.

Эта служба в своем Twitter уточнила, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. Общее число потерпевших составляет 44 человека, в том числе не менее 20 детей. Пожарные приводят сообщения журналистки агентства Associated Press Стефани Дазио о том, что реальная цифра достигла уже 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших, включая 17 детей. Эвакуация людей из зоны ЧП не потребовалась.

Как заявило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, оно "проводит тщательное расследование обстоятельств" инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес - Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в и из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей", - пояснило ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.