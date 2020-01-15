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СМИ: в Японии задержали мужчину, продержавшего в заложниках женщину 18 часов

По предварительным данным, женщина не пострадала.

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Полиция Японии задержала в среду мужчину, который захватил заложницу и забаррикадировался в одном из помещений транспортной компании "Уэда колд" в городе Идзумо в префектуре Симанэ на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Женщина оказалась сотрудницей компании. В общей сложности она находилась в заложниках 18 часов. По предварительным данным, она не пострадала.

В настоящее время полиция устанавливает личность мужчины. У него изъят нож. Также полицейские проверяют, были ли у него какие-либо связи с самой компанией и ее сотрудниками.

Транспортная компания "Уэда колд" занимается перевозкой рыбы, мяса и других свежих товаров. Она имеет в своем распоряжении 150 грузовых машин.

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Япония
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