В Амурской области водитель автомобиля получил условный срок за аварию со сходом вагонов

ТАСС, 15 января. Суд в Амурской области признал виновным водителя автомобиля в столкновении с грузовым поездом на железной дороге, из-за которого с рельсов сошли 23 вагона. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на 1 год, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Причиной транспортного происшествия явилось нарушение водителем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также его нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось 29 декабря 2018 года на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги. В результате столкновения легкового автомобиля и грузового поезда с рельсов сошли 23 вагона подвижного состава. Была повреждена контактная сеть и другие объекты железной дороги. Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 267 УК РФ ("Разрушение, повреждение путей сообщения, средств сигнализации, связи, другого транспортного оборудования, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба").

По данным следствия, общий ущерб от аварии оценен в более чем 4 млн рублей. По решению суда, водителю предстоит возместить ущерб АО "Федеральной грузовой компании" и ОАО "РЖД".