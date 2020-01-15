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В Уфе в результате хлопка газа обрушился потолок в жилом доме

В результате инцидента пострадали три человека

УФА, 15 января. /ТАСС/. Хлопок бытового газа привел к обрушению потолка в многоквартирном доме в Уфе, пострадали три человека, эвакуировались 28 жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"В результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка на втором этаже без последующего горения. Самостоятельно эвакуировались 28 человек. Пострадали три человека. Проводится разборка конструкций", - сказано в сообщении.

К ликвидации последствий ЧП привлечены 36 человек и 11 единиц техники.

Сообщение об инциденте поступило 04:55 мск, обрушение произошло в доме №16 по улице Пекинской столицы региона. Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу расположен жилой двухэтажный дом.

В управлении жилищного хозяйства Орджоникидзевского района города отметили, что в результате инцидента повреждения получили две квартиры. 

Как сообщили журналистам в СУ СК по Башкирии, по факту хлопка газа в жилом доме в Орджоникидзевском районе Уфы организована доследственная проверка. На место выехали следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На место происшествия также выехал прокурор Орджоникидзевского района Уфы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии города, администрация Уфы готова заниматься вопросами по предоставлению временного жилья в случае обращений жителей дома, где произошло. 

В пресс-службе Министерства  здравоохранения Башкирии отметили, что среди пострадавших есть ребенок. 

"Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребенок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при происшествии привлекались пять бригад скорой помощи.

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