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За два года в Москве возбуждено более 120 дел об участии подростков в наркопреступлениях

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош отметил, что 29 фигурантов дел - подростки в возрасте 16-17 лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 120 уголовных дел об участии подростков в незаконном обороте наркотиков было возбуждено за последние два года в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош.

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"Только за 9 месяцев 2019 года следственными подразделениями ГСУ СК России по Москве возбуждено 34 уголовных дела по фактам преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Это почти в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда было возбуждено 92 таких уголовных дела", - сказал Ярош.

По его словам, 29 фигурантов дел - подростки в возрасте 16-17 лет, в том числе две девушки. В 2018 году фигурантами стали 43 юноши и четыре девушки.

Всего за девять месяцев прошлого года в производстве следователей столичного главка СК находилось 64 таких уголовных дела, за такой же период 2018 года - 139. В суд направлены 24 дела в отношении 26 фигурантов (в 2018 году - 47 дел в отношении 47 фигурантов). Еще по двум делам предварительное следствие было приостановлено, так как подозреваемые скрылись от следствия.

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику, ситуация с вовлечением подростков в незаконный оборот наркотиков остается тревожной и требует принятия дополнительных мер, направленных на исправление ситуации, отметил Ярош.

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