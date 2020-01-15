В Москве за два года от передозировки наркотиками погибли 13 подростков

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Тринадцать подростков погибли от передозировки наркотиками в Москве за последние два года. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош.

"В 2018-2019 годах от передозировки погибли 13 подростков. Как показали проведенные следователями по данным фактам проверки, в ходе которых изучается в том числе и личность погибшего подростка, образ жизни, условия проживания, лишь трое несовершеннолетних, погибших от отравления наркотическими средствами, состояли на профилактических учетах", - сказал Ярош.

По его словам, восемь подростков не состояли на учете ни в органах внутренних дел, ни в наркологических диспансерах. При этом их поведение требовало принятия профилактических мер, однако этого сделано не было.

"Особую тревогу вызывают факты совместного употребления наркотических средств в общеобразовательных учебных заведениях", - отметил Ярош. В частности, 5 декабря 16-летний школьник, который употребил неизвестное вещество, был госпитализирован в отделение токсикологической реанимации Детской городской больницы им. Филатова. На следующий день другой 15-летний ученик того же класса потерял сознание на уроке и директор школы вызвала скорую помощь, его также госпитализировали с диагнозом "отравление опиатами". "Учитывая, что оба подростка учатся в одном классе, можно предположить, что запрещенные средства они употребляли совместно", - заметил замглавы ГСУ.

Ярош подчеркнул, что такие факты показывают необходимость усиления контроля учителей и сотрудников школы за учениками старших классов. "К сожалению, приобретение подростками запрещенных веществ с использованием интернет-ресурсов и мессенджеров никого не удивишь, и это тоже требует срочного принятия комплекса мер. Органы, на которых законом возложена обязанность пресекать преступные проявления в среде несовершеннолетних, должны проводить профилактическую работу учитывая современные реалии", - сказал он. Также замглавы ГСУ считает необходимым улучшить систему трудоустройства подростков, чтобы обеспечить их занятость вне школы.