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В Дмитрове на стройке задержаны восемь нелегальных мигрантов из Латинской Америки

На них наложен штраф с последующим выдворением из России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Восемь нелегальных мигрантов из Латинской Америки задержаны на стройке жилого комплекса в подмосковном Дмитрове в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал". Как сообщила ТАСС в среду начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, на них наложен штраф с последующим выдворением из России.

"Выявлено восемь уроженцев одной из стран Латинской Америки, находящихся на территории России незаконно. В отношении мигрантов полицейскими составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". На каждого из них наложен штраф в размере 5 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны", - сказала она.

Кроме того, как добавила Петрова, уголовное дело возбуждено в отношении 34-летней местной жительницы по статье об организации незаконной миграции УК РФ (ст. 322.1). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

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Россия
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