Жильцов дома в Уфе, поврежденного от хлопка газа, расселят во временное жилье

ТАСС, 15 января. Жильцов дома в Уфе, где ранее произошел хлопок газа, в результате которого пострадали три человека, расселят во временное жилье, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Дом будут исследовать на пригодность, жителям предложим переехать во временное жилье, все по адресам будут распределены, администрация их в любом случае расселит в жилдома", - сказал собеседник.

Как сообщила ТАСС советник гендиректора по связям со СМИ и общественностью ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" - управляющей организации ПАО "Газпром газораспределение Уфа" Анастасия Кенина, на данный момент газ в доме отключен. Техобслуживание газового оборудования в квартире проводилось в октябре 2019 года.

В настоящее время, по данным властей города, дом также отключен от воды и света, на месте работают спасатели. Сегодня будут проведены ремонтные работы всех инженерных коммуникаций, после чего их сразу же планируют запустить. Как рассказал журналистам мэр Уфы Ульфат Мустафин, переселению подлежит один подъезд, в нем проведут техническое обследование. Власти готовы взять на себя все расходы, связанные с переселением жильцов.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, когда Следственный комитет нам разрешит зайти в эту квартиру, нами будет принято решение по первому подъезду по четырем квартирам о переселили жителей, сегодня там проживать невозможно. По остальным подъездам - три подъезда, 12 квартир, мы сегодня восстановим полностью инженерную инфраструктуру,а жителей - 12 человек из этого подъезда будут переселять в маневренный фонд на проспект Октября, 20. Этим будет заниматься управление гражданской защиты, оно организует полностью переселение жителей, сегодня готовятся места для переселения. Это временно - центр временного размещения пострадавших", - сказал он.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пока никто не обращался организованный в пункт временного размещения . "По предварительной информации, эвакуированы из жилого дома 35 человек, из них 5 детей. На момент обрушения в доме предварительно находилось 38 человек, из них 6 детей, 12 человек находились на работе", - уточнил представитель пресс-службы.

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