{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянской области произошел пожар на мебельной фабрике

Площадь возгорания составляет 740 кв. м

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Здание мебельной фабрики горит в Брянской области на площади 740 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 04:07 мск. "По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание здания мебельной фабрики на площади 740 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В настоящий момент, как отметили в пресс-службе, пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено более 30 человек личного состава и 11 единиц техники.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном
Семь человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС