В Брянской области произошел пожар на мебельной фабрике

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Здание мебельной фабрики горит в Брянской области на площади 740 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 04:07 мск. "По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит возгорание здания мебельной фабрики на площади 740 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В настоящий момент, как отметили в пресс-службе, пожар локализован. К ликвидации пожара привлечено более 30 человек личного состава и 11 единиц техники.