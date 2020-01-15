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Неизвестный обокрал квартиру безработной в Москве на 5 млн рублей

По данному факту полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Злоумышленник обокрал квартиру безработной в столичном районе Митино, похитив оттуда имущество на сумму более 5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Накануне вечером в полицию обратилась неработающая 1984 года рождения и сообщила о краже из квартиры на ул. Рословка, в которой она проживает. Установлено, что неизвестный отжал пластиковое окно, проник в квартиру, расположенную на втором этаже дома по указанному адресу, откуда похитил имущество потерпевшей. Материальный ущерб составил около 5 млн 260 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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