На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

ТАСС, 15 января. Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и автокрана на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области. Все пострадавшие - пассажиры автобуса. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы областного управления ГИБДД.

"Рейсовый автобус Тюмень - Тобольск маршрут № 555 и автокран столкнулись сегодня утром на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. <…> Предварительно, в автобусе находились 19 пассажиров, семь из них получили различные повреждения, они доставлены в лечебные учреждения Тобольска и поселка Байкалово", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что, по предварительным данным, автокран при обгоне выехал на встречную полосу, задев стрелой автобус. От удара автобус улетел в кювет. Все обстоятельства ДТП выясняются. Движение по федеральной автодороге не ограничено.

В новость были внесены изменения (9:09 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.