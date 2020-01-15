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СМИ: число погибших от наводнений и лавин в Пакистане достигло 93 человек

В зонах бедствия продолжается поисково-спасательная операция, для эвакуации населения привлечены вертолеты пакистанских ВВС

ТАСС, 15 января. По меньшей мере 93 человека погибли из-за наводнений и схода лавин в различных районах Пакистана. Об этом в среду сообщает пакистанская газета Daily Times.

По данным местных властей, 62 человека стали жертвами стихии в подконтрольной Пакистану части Кашмира, еще 31 человек погиб в юго-западной провинции Белуджистан. Число пострадавших достигло 76. В зонах бедствия продолжается поисково-спасательная операция, для эвакуации населения привлечены вертолеты пакистанских ВВС.

13 января агентство Синьхуа сообщило о 26 погибших от ливней и снегопадов в Пакистане. 14 января агентство Reuters передало о 57 жертвах лавин в пакистанской части Кашмира.

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Пакистан
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