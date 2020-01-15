СК возбудил дело после смерти ребенка от суррогатной матери в Подмосковье

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти в поселке ВНИИССОК ребенка, рожденного суррогатной матерью. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми")", - сообщила Врадий.

По ее словам, мальчик, рожденный в декабре 2019 года, находился вместе с еще тремя детьми от суррогатной матери под присмотром няни. Дети проживали там до тех пор, пока их биологические родители - граждане иностранных государств - занимались оформлением всех необходимых на детей документов, в том числе для дальнейшего вывоза их за рубеж. "По предварительным данным эксперта, причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного", - сказала представитель ГСУ. Трое других детей госпитализированы.

Следователи осмотрели квартиру, опросили жителей дома, няню, руководство и менеджера юридической организации по вопросам суррогатного материнства. В компании запрошена вся необходимая документация, в том числе лицензия и договоры на суррогатное материнство. Следствие также даст правовую оценку законности деятельности юридической компании, которая проводила программы суррогатного материнства.

"Кроме этого, следствием организованы проверки по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которыми не был выявлен факт проживания в квартире новорожденных в возрасте трех и двух месяцев без сопровождения родителей и законных опекунов, не имеющих документов, подтверждающих их рождение, - сказала Врадий. - Также проводится проверка по факту оказания юридической компанией услуг, не отвечающих требованиям безопасности".