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В Петербурге эвакуируют людей из пяти районных судов из-за сообщений с угрозой взрыва

Эвакуируют Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Дзержинский и Красногвардейский районные суды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрыва вновь поступили в среду в районные суды Санкт-Петербурга, сейчас эвакуация людей проводится из пяти судов. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый и Куйбышевский районные суды эвакуируются. Письма пришли в 07:53 мск и 07:44 мск. Октябрьский, Дзержинский и Красногвардейский районные суды также эвакуируются", - говорится в сообщении.

Письма с угрозами взрыва поступают в суды и другие учреждения Петербурга с ноября прошлого года почти каждый день. Проверки показывают, что информация в письмах ложная.

Эвакуация судов впервые за долгое время не проходила во вторник. В пресс-службе судов отметили, что в этот день не получали писем о "минировании".

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РоссияСанкт-Петербург
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