Неизвестные сообщили о минировании Белорусского и Казанского вокзалов в Москве

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрации Белорусского и Казанского вокзалов в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. На места прибыли специалисты экстренных служб для проверки этой информации. Эвакуация вокзалов не проводилась, они работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одно из них не подтвердилось.