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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре

Убивший ребенка в детском саду в НАО признан невменяемым

Денис Поздеев ударил ножом шестилетнего ребенка в октябре прошлого года
Денис Поздеев Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Денис Поздеев
© Следственный комитет РФ/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина, который в октябре 2019 года убил ребенка в детском саду Нарьян-Мара, страдает психическим расстройством. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

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"Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем", - говорится в сообщении. По данным экспертизы, мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.

Местный житель Денис Поздеев 31 октября 2019 года в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребенка. Мальчик умер на месте. Следствие предъявило Поздееву обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"), он признал свою вину. Сотруднику ЧОП "Святогор" предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло по неосторожности причинение смерти человеку (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Охранник свою вину признал частично. СК также расследует уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

В настоящее время также завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего сотрудника ООО "Охранное предприятие "Святогор". Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, после чего их направят в суд для рассмотрения по существу.

Теги
РоссияАрхангельская областьРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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