{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело об избиении заключенного в ярославской колонии
Обновлено 

Первый фигурант дела о пытках в ярославской колонии получил четыре года лишения свободы

Сергея Ефремова также лишили специального звания и запретили ему занимать руководящие должности в правоохранительных органах
Сергей Ефремов (слева) Светлана Сергеева/ТАСС
Описание
Сергей Ефремов (слева)
© Светлана Сергеева/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Сергея Ефремова, обвиняемого по делу об избиении заключенного Евгения Макарова, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему

Дело Сергея Ефремова было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение со следствием. Ефремов обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения").

"Признать виновным и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Взять под стражу в зале суда", - сказала судья Мария Селезнева. Суд также постановил лишить Ефремова специального звания, запретить занимать руководящие должности в правоохранительных органах и зачесть в срок лишения свободы содержание в СИЗО.

Представитель гособвинения требовал пять лет лишения свободы для обвиняемого. Защита потерпевшего Макарова поддержала обвинение. Сам Ефремов попросил суд избрать наказание, не связанное с лишением свободы, либо ограничиться тем сроком, который он провел в СИЗО.

Теги
РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
Реклама на ТАСС
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в Кизляре выросло до 75
Следователи возбудили уголовное дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС