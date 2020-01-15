Все эвакуированные из-за угроз "минирования" районные суды Петербурга вернулись к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Районные суды города Санкт-Петербурга, которые утром в среду получили анонимные сообщения об угрозах взрыва, вернулись к работе после проверок, угрозы не подтвердились. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Все суды вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

Рано утром информация о минировании поступила в Петродворцовый и Куйбышевский районные суды, затем письма пришли в Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Ленинский и Колпинский районные суды.

Письма с угрозами взрыва поступают в суды и другие учреждения Петербурга с ноября прошлого года почти каждый день. Проверки показывают, что информация в письмах ложная. Эвакуация судов впервые за долгое время не проходила во вторник, 14 января. В пресс-службе судов отметили, что в этот день не получали писем о "минировании".

В среду очевидцы в социальных сетях также сообщают, что в Петербурге эвакуируют школы и другие здания, в частности Гостиный Двор в городе Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга).