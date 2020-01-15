Следователи считают, что сын экс-хоккеиста сборной РФ убил мать в состоянии невменяемости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова совершил убийство своей матери во Всеволожском районе Ленинградской области в состоянии невменяемости. Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его принудительном лечении.

"Первым заместителем прокурора Ленинградской области Виктором Балдиным утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости общественно-опасные, запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство и покушение на убийство двух и более лиц")", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Убийство произошло 13 июня прошлого года в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что убитой оказалась супруга Соколова Ирина. На месте происшествия также был обнаружен 18-летний старший сын Соколова (Максим - прим. ТАСС) с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как уточняется на сайте прокуратуры, в ходе расследования дела установлено, что обвиняемый 13 июня 2019 года, "страдая психическим расстройством и не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий", нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, а затем своему брату (Арсению 2004 г. р. - прим. ТАСС), который оказал сопротивление и выжил. Дело направлено для рассмотрения во Всеволожский районный суд.

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на Играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. Соколову 47 лет, он завершил карьеру профессионального хоккеиста и стал тренером в 2014 году.