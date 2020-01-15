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В Ленобласти полиция ищет мужчину, который пытался затащить в машину ребенка у школы

Инцидент произошел 14 января в Новой Ладоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Полицейские ведут розыск мужчины, который около школы в городе Новой Ладоге Ленинградской области пытался силой усадить чужого ребенка к себе в машину. Об этом сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В настоящее время полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения данного гражданина, проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что заявление в полицию подал отец девочки 2009 года рождения, который сообщил, что утром 14 января в 50 м от школы на улице Пионерской неизвестный схватил за руку его дочь и пытался затащить к себе в автомобиль. При этом мужчина уверял девочку, что знаком с ней.

Девочке удалось вырваться, после чего мужчина скрылся с места происшествия.

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РоссияЛенинградская область
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