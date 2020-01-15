Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Австрийской Республики экстрадировали в Россию Гарри Григорянца, - сообщили в надзорном ведомстве. - По версии следствия, в декабре 1998 года в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края Григорянц из личных неприязненных отношений убил своего знакомого".

Григорянц скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2019 года он был задержан на территории Австрии, а в декабре удовлетворен запрос о его выдаче.