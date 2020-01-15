Под Мурманском задержали хирурга, доверившего ампутацию студентам-практикантам

ТАСС, 15 января. В Мурманской области задержали хирурга, который доверил проведение ампутации ноги студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать. Об этом сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

"Могу подтвердить информацию, что он задержан", - сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос ТАСС.

О возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требований безопасности, мурманское следственное управление СК РФ сообщило 10 января. По версии следствия, летом 2019 года хирург больницы в Ковдорском районе поручил студентам четвертого курса, не имеющим право самостоятельно проводить хирургическое вмешательство, провести плановую ампутацию ноги пациенту.

Сам врач, по данным следствия, в операции участия не принимал, а лишь давал студентам устные указания и внес в медицинские документы ложные данные о том, что операцию выполнял он. Своими действиями, как считают следователи, врач умышленно подверг жизнь и здоровье пациента опасности.

В областной прокуратуре также уточняли, что во время операции врач неоднократно покидал операционную, а студенты бесконтрольно проводили хирургическое вмешательство. По данным надзорного ведомства, операция длилась необоснованно долго - около семи часов.

При этом, как сообщали ТАСС в мурманском управлении СК РФ, пациент выжил и не получил вреда здоровью. Поэтому дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ, которая не предполагает тяжких последствий для здоровья потерпевшего или его смерти.