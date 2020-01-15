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Полиция возбудила дело против мужчины, "заминировавшего" новгородский Кремль

Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Новгородской области, сообщившего о "минировании" Кремля в Великом Новгороде. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального УМВД в среду.

Как ранее сообщал ТАСС, телефонный звонок с сообщением об угрозе взрыва в Кремле в Великом Новгороде поступил 4 января, после поступившей информации началась проверка оперативных служб. Территорию Кремля оцепили, эвакуировав сотрудников музейных объектов. Информация о "минировании" не подтвердилась.

"Уголовное дело в отношении жителя Великого Новгорода возбуждено по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник агентства.

По данным МВД, звонившего удалось задержать в тот же день. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1961 года рождения. На момент задержания сотрудниками правоохранительных органов он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теги
РоссияНовгородская область
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