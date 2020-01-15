В Оренбургской области возбудили уголовное дело после ДТП с восьмерыми пострадавшими

ОРЕНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием двух микроавтобусов и минивэна на трассе Самара - Оренбург, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Оренбургской области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 180-м км автомобильной дороги Оренбург - Самара, в 4 км от поселка Искра Бузулукского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, гражданин Узбекистана, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda. "Водителя автомобиля Mercedes-Benz Sprinter в порядке статьи 91 УПК РФ задержали", - уточнили в полиции.

Травмы получили водитель и семь пассажиров минивэна. В пресс-службе министерства здравоохранения региона ТАСС сообщили, что они госпитализированы в больницу Бузулука, трое пострадавших находятся в реанимации.

В момент столкновения автомобиль Mercedes-Benz Sprinter буксировал в жесткой сцепке аналогичный микроавтобус, внутри находились две машины Opel, уточнили ранее в пресс-службе УМВД России по Оренбургской области.