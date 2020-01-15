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В Петербурге загорелась машина с газовыми баллонами

В результате ЧП пострадал водитель автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Возгорание автомобиля с газовыми баллонами произошло в Санкт-Петербурге на улице Академика Крылова, в результате инцидента пострадал водитель, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Приморский район, улица Академика Крылова. Пожар - горение легкового автомобиля по всей площади", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пожар оперативно локализовали, открытое горение ликвидировано. "Из машины эвакуировано три газовых баллона. Водитель с ожогами осматривается бригадой скорой медицинской помощи", - отметили в МЧС.

Очевидцы в социальных сетях разместили видео с места инцидента, на котором видно, что горящий автомобиль стоит на проезжей части. Во время инцидента на ролике видны вспышки пламени, а также слышен хлопок.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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