В Петербурге загорелась машина с газовыми баллонами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Возгорание автомобиля с газовыми баллонами произошло в Санкт-Петербурге на улице Академика Крылова, в результате инцидента пострадал водитель, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"Приморский район, улица Академика Крылова. Пожар - горение легкового автомобиля по всей площади", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пожар оперативно локализовали, открытое горение ликвидировано. "Из машины эвакуировано три газовых баллона. Водитель с ожогами осматривается бригадой скорой медицинской помощи", - отметили в МЧС.

Очевидцы в социальных сетях разместили видео с места инцидента, на котором видно, что горящий автомобиль стоит на проезжей части. Во время инцидента на ролике видны вспышки пламени, а также слышен хлопок.