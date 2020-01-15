{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

Сотрудники учреждения оказали сопротивление налетчикам, им не удалось ничего похитить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сотрудники учреждения оказали сопротивление налетчикам, и им не удалось ничего похитить, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате ЧП никто не пострадал. "В настоящее время полицией проводятся мероприятия по розыску и задержанию предполагаемых преступников", - сказал представитель главка МВД.

По данным сервиса Google.Maps, в доме №127 на улице Савушкина расположен офис Райффайзенбанка.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд присяжных приступил к рассмотрению дела экс-директора фабрики "Меньшевик" Аверьянова
Адвокат Андрей Бастраков сообщил, что его подзащитный вину не признает
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС