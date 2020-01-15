В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По предварительным данным, 15 января 2020 года в 19:52 мск четверо злоумышленников ворвались в офис финансово-кредитного учреждения в доме №127 на улице Савушкина, где под угрозой предмета, похожего на автомат, попытались похитить денежные средства", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сотрудники учреждения оказали сопротивление налетчикам, и им не удалось ничего похитить, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате ЧП никто не пострадал. "В настоящее время полицией проводятся мероприятия по розыску и задержанию предполагаемых преступников", - сказал представитель главка МВД.

По данным сервиса Google.Maps, в доме №127 на улице Савушкина расположен офис Райффайзенбанка.