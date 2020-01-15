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Суд снова продлил арест обвиняемому в воспрепятствовании правосудию адвокату Хасавову

На три месяца также продлили арест бывшему советнику председателя правительства республики Дагестан Абдусаламу Джамалутдинову

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста адвокату Дагиру Хасавову, обвиняемому в воспрепятствовании правосудию, сообщили ТАСС в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил обвиняемому Хасавову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 16 апреля", - сказала собеседница агентства. На тот же срок суд продлил арест бывшему советнику председателя правительства республики Дагестан Абдусаламу Джамалутдинову.

Как отметил ранее в суде защитник Хасавова, возбуждать дело в отношении так называемых спецсубъектов, к которым относятся адвокаты, должен руководитель следственного органа, но это сделал не он и даже не исполняющий его обязанности, следствие указывает, что дело возбуждено "уполномоченным лицом". По мнению защиты, Хасавов находится в СИЗО за четыре аудиосообщения в мессенджере WhatsApp, которые он отправил "сыну своему доверителя с выражением эмоций". Адвокаты настаивают, что их подзащитный "ругал человека, это его личное мнение, это не повод держать в СИЗО адвоката-пенсионера".

Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого дал на адвоката показания. Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд отправил под домашний арест главного инспектора Счетной палаты Дагестана Вадима Юсуфова, а Хасавова и бывшего советника председателя правительства республики Абдусалама Джамалутдинова заключил под стражу.

Другим фигурантам дела, как и адвокату Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до семи лет). Вину фигуранты дела, кроме сына Юсуфова, не признают. Адвокаты фигурантов находятся под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия и не могут комментировать материалы уголовного дела в отношении Хасавова.

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