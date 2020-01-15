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Преследование младшего сына экс-хоккеиста сборной РФ по делу об убийстве прекращено

Следствие установило, что мать подозреваемого убил его старший брат, который страдает психическим расстройством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Уголовное преследование младшего сына бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, которого задержали после убийства матери в июне прошлого года в Ленинградской области, прекращено, сообщил ТАСС в среду источник в следственных органах.

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"Уголовное преследование в отношении него прекращено", - сказал собеседник агентства.

В среду Следственное управление СК РФ по Ленинградской области заявило о завершении расследования дела об убийстве супруги Максима Соколова, которая умерла от ножевых ранений в частном доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района в июне прошлого года. Тогда же, в июне, следователи задержали и допросили в качестве подозреваемого младшего сына бывшего хоккеиста. Позже следствие решило не ходатайствовать об аресте 15-летнего подростка, и младшего сына спортсмена выпустили из изолятора. Все это время старший сын хоккеиста, которому на тот момент уже исполнилось 18 лет, находился в тяжелом состоянии в больнице, куда его привезли с ножевыми ранениями, обнаружив в том же частном доме, где убили его мать.

В ходе расследования, по данным СК, выяснилось, что убийство супруги Соколова совершил их старший сын. Кроме того, установлено, что 18-летний обвиняемый страдает психическим расстройством и, не осознавая характер и общественную опасность своих действий, нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, затем своему младшему брату (который оказал сопротивление и выжил), а после - себе.

В прокуратуре Ленинградской области журналистам в среду также сообщили, что уголовное дело старшего сына Соколова уже направлено во Всеволожский городской суд с ходатайством о принудительном лечении.

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на Играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. Соколову 47 лет, он завершил карьеру профессионального хоккеиста и стал тренером в 2014 году.

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