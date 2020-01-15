СК начал проверку в связи с жесткой посадкой вертолета в Подмосковье

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки вертолета Robinson в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки, будет принято процессуальное решение", - сказала Марковская.

В среду днем частный вертолет Robinson совершил вынужденную посадку в Дмитровском районе недалеко от поселка Новосиньково из-за частичного отказа двигателя. На его борту был один пилот, ему оказана необходимая медпомощь.