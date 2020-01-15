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В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси

Один человек пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, пострадала пассажирка такси.

"По предварительной информации, 15 января около 22:50 мск произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля Volkswagen (такси) и автомобиля Ford (скорая медицинская помощь). В результате ДТП травмы средней степени тяжести получила пассажир такси", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В УГИБДД добавили, что пострадавшая - женщина 1986 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

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РоссияСанкт-Петербург
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