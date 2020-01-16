В результате пожара в Иркутской области погибли двое детей

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Пожар в частном жилом доме, который произошел поздно вечером в среду в поселке Большеворонежском в Иркутской области, привел к гибели двух детей, еще одного ребенка госпитализировали с ожогами. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В поселке Большеворонежский произошло возгорание в частном жилом доме. С ожогами госпитализирован мальчик 2012 года рождения. Около 00:00 (19:00 мск) были найдены погибшими мальчик 2016 года рождения и девочка 2017 года", - сообщили в пресс-службе.

В доме проживали родители с тремя детьми. Вечером в среду отец был на работе, а мать вышла в магазин. Дети, оставшиеся одни, услышали хлопок в прихожей, где был включен светильник, после чего пошел густой дым. Старший мальчик пытался вывести младших из дома, но дети не захотели уходить из помещения. Ребенок побежал к соседям, которые вызвали пожарных. По предварительной версии, пожар произошел по электротехнической причине.