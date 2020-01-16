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В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек

Мужчину задержали, следователи устанавливают обстоятельства происшествия

ЧИТА, 16 января. /ТАСС/. Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"В среду около 17:00 (16:00 мск) в одном из общежитий Читы мужчина 1987 года рождения в ходе совместного распития спиртного несколько раз ударил ножом мужчин 1977 и 1979 годов рождения, от чего те скончались на месте. По предварительным данным, подозреваемый в убийстве является военнослужащим, его жертвы - гражданские лица", - сказал Марков.

Подозреваемый задержан. Сотрудники СК РФ проводят комплекс действий для установления обстоятельств происшествия. "Если подтвердится информация о том, что подозреваемый является военнослужащим, дело будет передано в военное следственное управление СК РФ", - добавил Марков.

Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС, что задержанный является сержантом Вооруженных Сил РФ.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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