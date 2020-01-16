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Женщину на Сахалине приговорили к 12,5 годам колонии за убийство дочери

Тело полуторагодовалой девочки обнаружили в мусорном контейнере в октябре 2018 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Сахалинский областной суд в четверг назначил наказание в виде 12,5 лет лишения свободы 37-летней женщине, арестованной осенью 2018 года по подозрению в жестоком убийстве полуторагодовалой дочери. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил подсудимую к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщил собеседник агентства. Свою вину в суде женщина не признала.

В октябре 2018 года следователи сообщили журналистам о том, что в мусорном контейнере в селе Шебунино Невельского района на юге Сахалина обнаружили тело полуторагодовалой девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемой оказалась мать ребенка. Установлено, что она вместе с девочкой пришла в гости к знакомым, где употребляла спиртные напитки. Дочь капризничала, и хозяева квартиры попросили мать успокоить ребенка. Вместо этого женщина нанесла ребенку ножевые ранения, поместила тело в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

В мае 2019 года следователи рассказали ТАСС, что правоохранительные органы изменили меру пресечения в отношении подозреваемой. Женщина была отпущена из-под стражи под подписку о невыезде.

Теги
РоссияСахалинская область
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