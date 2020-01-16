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В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба

В результате происшествия один человек умер, один пострадал
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© Юрий Смитюк/ТАСС

КЕМЕРОВО, 16 января. /ТАСС/. В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба, в результате которой умер судебный пристав и пострадала женщина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф.

"Мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок", - сообщили в пресс-службе. Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

"Она на операционном столе, врачи борются, но операция будет сложная", - сказал собеседник агентства. По его словам, ожидается, что операция будет длиться несколько часов. Женщине в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей. 

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что стрельбу, скорее всего, устроил подсудимый по одному из дел, рассматриваемых мировыми судьями. 

"Стрелявший, предположительно, подсудимый, в ходе судебного заседания ему что-то не понравилось, он вышел, взял в машине огнестрельное оружие, вернулся, выстрелил в пристава, который пытался его остановить. Прошел в зал суда, где выстрелил в еще одного человека, предположительно, свидетеля", - сообщил собеседник агентства. По его словам, стрелявший - мужчина 1975 года рождения.

Источник добавил, что стрелявшего задержали.

Сообщение о стрельбе в здании на улице Энтузиастов в Новокузнецке, где работают мировые судьи, поступило в скорую помощь в четверг 9:20 (5:20 мск). 

В Новокузнецком районном суде сообщили, что здание временно закрыто в связи с оперативными мероприятиями.

В новость внесены изменения (07:38 мск) - добавлена информация о временном закрытии здания суда.

Теги
РоссияКемеровская область
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Уголовное дело возбудили после покушения на убийство в здании суда В Новокузнецке
В результате происшествия погиб судебный пристав и пострадала женщина
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