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В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся

В результате аварии пострадали 14 человек

УЛЬЯНОВСК, 16 января. /ТАСС/. В Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Проводится проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом. В момент ДТП в автомашине находилось 19 человек", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе регионального минздрава в свою очередь уточнили, что в аварии пострадали 14 человек, ранее сообщалось о 13 пострадавших.

"Пострадали 14 человек. Из них госпитализированы четыре человека", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что в тяжелом состоянии находятся два человека - у них переломы позвоночника. Еще один мужчина госпитализирован с переломами ребер. "В числе пострадавших беременная женщина", - добавила собеседница, уточнив, что пострадавшую доставили в Карсунскую районную больницу для обследования.

По предварительным данным, ДТП произошло в четверг утром на 114-м км трассы Карсун - Ростислаевка Карсунского района Ульяновской области. Из-за сильного гололеда пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся.

В новость внесены изменения (09:24 мск) - добавлена информация о пострадавших.

Теги
РоссияУльяновская область
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