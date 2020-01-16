СК опубликовал видео из мирового суда в Кузбассе, где произошла стрельба

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео из здания Новокузнецкого районного суда, где ранее мужчина 1975 года рождения открыл стрельбу.

В результате происшествия умер судебный пристав и пострадала женщина. Ей, как сообщалось, в лицо попала дробь, также она получила ранение нижних конечностей. Сейчас она на операционном столе. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин для расследования стрельбы направил криминалистов центрального аппарата СК .

Власти Новокузнецка сообщили, что окажут необходимую помощь семьям пострадавших.