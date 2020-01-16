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Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

По данным регионального минздрава, еще пять человек пострадали

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в четверг при столкновении двух автомобилей на трассе под Саратовом, сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

"Около 08:20 на 580-м км автодороги Р-158 в Татищевском районе произошло столкновение автомобиля ГАЗ и минивэна Hyundai. В результате ДТП четыре человека от полученных травм скончались, двое доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди погибших есть иностранцы. "В "Волге" находился только водитель, он скончался, в минивэне погибли трое, все они иностранные граждане", - уточнили в ГИБДД.

В региональном минздраве в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали пятеро. "По предварительным данным, четверо погибли и пятеро пострадали. На месте работали все оперативные службы, всех пострадавших - пять человек - госпитализируют", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (09:29 мск) - уточняется информация о колличестве пострадавших.

Теги
РоссияСаратовская область
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