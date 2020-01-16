Прокуратура Южной Кореи провела обыск в штаб-квартире полиции

ТАСС, 16 января. Прокуратура Республики Корея провела обыск в штаб-квартире национального полицейского агентства в связи с подозрениями во вмешательстве сотрудников президентской администрации в выборы мэра города Ульсан в 2018 году. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap.

В частности, прокуроры намерены установить, действовала ли полиция Ульсана по указанию "Голубого дома" (администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина) при обысках в офисе вице-мэра города Ким Ги Хёна в преддверии городских выборов в 2018 году. Бывший градоначальник утверждает, что следственные мероприятия, которые якобы были инициированы с подачи канцелярии президента, повлияли на исход голосования, в результате чего пост мэра занял Сон Чхоль Хо - близкий соратник Мун Чжэ Ина.

Ранее 10 января сотрудники прокуратуры Республики Корея провели обыск в одном из отделов администрации президента Южной Кореи в связи с возможным вмешательством его сотрудников в выборы мэра города Ульсан. Прокуратура расследует факт сговора сотрудников президентского аппарата, которые могли повлиять на политический расклад в Ульсане, в том числе и на ход предвыборной кампании мэра в 2018 году.