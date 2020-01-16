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В Ивановской области перевернулся рейсовый автобус

Три человека пострадали

ТАСС, 16 января. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Синие Гари - Старая Вичуга в Ивановской области съехал в кювет и перевернулся. Три человека пострадали, их доставили в больницу, сообщила ТАСС в четверг замначальника пресс-службы УМВД по региону Ирина Лебедева.

"ДТП произошло около 8 утра в Вичугском районе. На момент аварии в салоне рейсового автобуса ПАЗ, который ехал по маршруту Синие Гари - Старая Вичуга, было 18 человек, включая четырех несовершеннолетних детей", - сообщила собеседница агентства, добавив, что тяжелых пострадавших нет. 

По предварительным данным, водитель автобуса, выезжая с грунтовой дороги, не справился с управлением, транспортное средство занесло, и оно упало на бок. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Теги
РоссияИвановская область
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