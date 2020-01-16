В Петербурге вновь эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Эвакуация людей происходит в четверг утром из районных судов Санкт-Петербурга из-за поступивших анонимных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Сестрорецкий, Приморский и Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении. Эвакуация также проводится в Куйбышевском районном суде.

Сообщения с информацией о том, что здания якобы заминированы поступают в суды и другие учреждения Петербурга с ноября прошлого года почти каждый день. Информация, как выясняется в ходе проверок, оказывается ложной.

Эвакуация судов впервые за долгое время не проходила на этой неделе во вторник. В пресс-службе судов отмечали, что в этот день не получали писем о "минировании".